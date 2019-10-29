Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Правительство по-новому займется изучением бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения методики измерения уровня бедности в России. С 2020 года Росстат будет проверять свои данные по информации от налоговиков и Пенсионного фонда. Всего на новую методику изучения бедности планируется потратить 1,3 млрд руб.
- В Росстате уверены, что сверка данных с показаниями других служб позволить повысить точность измерения уровня бедности. Это связано с тем, что ФНС видны все уплаченные налоги россиян, а Пенсионный фонд способен предоставить данные по выплаченным страховым взносам.
- Еще одно нововведение — адресное измерение бедности. Росстат будет целенаправленно изучать, как живут семьи с малолетними детьми, пенсионеры и женщины с детьми. Все эти целевые группы имеют особые риски бедности.
- Новые методики нужны для того, чтобы наладить систему оказания помощи бедным. Сейчас, по данным правительства, из 20 млн нуждающихся в России помощь от государства получают только 4,2 млн.
Социологи выявили главные страхи россиян
Опрос Левада-центра показал, что самыми главными страхами россиян сейчас являются болезни близких, война и произвол властей. По сравнению с июлем последний пункт из этой тройки заметно поднялся в рейтинге страхов.