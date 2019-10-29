Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Правительство отдаст 1,3 млрд руб. на новую методику учета бедности, россияне назвали свои главные страхи, Сбербанк может купить долю в еще одном ИТ-гиганте — главные новости в обзоре РБК

Правительство по-новому займется изучением бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения методики измерения уровня бедности в России. С 2020 года Росстат будет проверять свои данные по информации от налоговиков и Пенсионного фонда. Всего на новую методику изучения бедности планируется потратить 1,3 млрд руб.

В Росстате уверены, что сверка данных с показаниями других служб позволить повысить точность измерения уровня бедности. Это связано с тем, что ФНС видны все уплаченные налоги россиян, а Пенсионный фонд способен предоставить данные по выплаченным страховым взносам.

Еще одно нововведение — адресное измерение бедности. Росстат будет целенаправленно изучать, как живут семьи с малолетними детьми, пенсионеры и женщины с детьми. Все эти целевые группы имеют особые риски бедности.

Новые методики нужны для того, чтобы наладить систему оказания помощи бедным. Сейчас, по данным правительства, из 20 млн нуждающихся в России помощь от государства получают только 4,2 млн.

Социологи выявили главные страхи россиян

Опрос Левада-центра показал, что самыми главными страхами россиян сейчас являются болезни близких, война и произвол властей. По сравнению с июлем последний пункт из этой тройки заметно поднялся в рейтинге страхов.