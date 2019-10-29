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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Правительство отдаст 1,3 млрд руб. на новую методику учета бедности, россияне назвали свои главные страхи, Сбербанк может купить долю в еще одном ИТ-гиганте — главные новости в обзоре РБК

Правительство по-новому займется изучением бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения методики измерения уровня бедности в России. С 2020 года Росстат будет проверять свои данные по информации от налоговиков и Пенсионного фонда. Всего на новую методику изучения бедности планируется потратить 1,3 млрд руб.

  • В Росстате уверены, что сверка данных с показаниями других служб позволить повысить точность измерения уровня бедности. Это связано с тем, что ФНС видны все уплаченные налоги россиян, а Пенсионный фонд способен предоставить данные по выплаченным страховым взносам.
  • Еще одно нововведение — адресное измерение бедности. Росстат будет целенаправленно изучать, как живут семьи с малолетними детьми, пенсионеры и женщины с детьми. Все эти целевые группы имеют особые риски бедности.
  • Новые методики нужны для того, чтобы наладить систему оказания помощи бедным. Сейчас, по данным правительства, из 20 млн нуждающихся в России помощь от государства получают только 4,2 млн.

Социологи выявили главные страхи россиян

Опрос Левада-центра показал, что самыми главными страхами россиян сейчас являются болезни близких, война и произвол властей. По сравнению с июлем последний пункт из этой тройки заметно поднялся в рейтинге страхов.

  • В целом за последние несколько лет заметен общий рост уровня тревоги — по всем пунктам растет популярность ответа «испытываю постоянный страх». В Левада-центре это объяснили экономической ситуацией, неверием граждан в собственные силы и разочарованием во власти.
  • Заметно подрос уровень страха, связанный с политическим режимом. Так, количество людей, которые боятся произвола власти с 2017 по 2018 год выросло почти четыре раза (с 10% до 38%).
  • Рост боязни произвола властей — во многом реакция на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов населения, считают в Левада-центре.

Сбербанк планирует выкупить долю в Mail.ru Group

В августе банк купил 46,5% Rambler, а теперь Bloomberg узнал о том, что Сбербанк может получить 20% голосующих акций Mail.ru Group.

  • Кооперироваться с главным конкурентом «Яндекса» Сбербанк начал еще летом — в июле стало известно, что банк и Mail.ru решили создать совместное предприятие на 100 млрд руб., в которое целиком войдет сервис доставки еды Delivery Club (100%) и доля в 22,69% в сервисе такси «Ситимобил».
  • Теперь Сбербанк может выкупить долю Газпромбанка в Mail.ru Group. Сейчас ему через «МФ Технологии» принадлежит 20,58% голосующих акций компании.
  • Новая сделка по покупке доли в самом Mail.ru Group может стоить порядка $170 млн, переговоры еще продолжаются. От комментариев стороны отказываются.

Хакеры атаковали антидопинговые агентства

По данным Microsoft, хакеры организовали кибератаки по всем миру, их жертвами стали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций. По версии корпорации, за атаками стоит группировка Fancy Bear (Strontium), которую ранее власти США связывали с российскими силовиками.

  • Детали кибератак корпорация не уточнила, однако отметила, что цели хакеров были аналогичны тем, которые были и в предыдущих подобных нападениях — получение паролей пользователей через фишинговые схемы, взлом устройств с помощью вирусов и уязвимостей кода.
  • Некоторые из новых кибератак увенчались успехом, однако кто именно пал жертвой хакеров — неизвестно. При этом в Microsoft отметили, что атаки проходят в преддверии токийских летний Олимпийских игр 2020 года. В сентябре СМИ писали об угрозе отстранения России и от этой олимпиады из-за новых допинговых обвинений.
  • Группировка Fancy Bear (Strontium) неоднократно обвинялась в атаках на объекты западных стран, в августе 2018 года Microsoft заподозрила ее в связях с российским правительством после того, как стало известно о нападениях на сайты американских политчиеских учреждений.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, бедность, социологические опросы, Левада-центр ..., хакеры
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