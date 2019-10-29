Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Атакам подверглись спортивные и антидопинговые организации по всему миру. По данным корпорации, к ним причастны хакеры из группы Fancy Bear, которую власти США ранее связывали с российскими силовиками

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру. Об этом говорится в заявлении компании Microsoft.

Власти США подозревают, что группа Fancy Bear связана с российскими силовиками и причастна к взлому серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году. В Москве причастность к этим нападениям отрицают.

«В то время как мир с нетерпением ожидает проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, мы решили, что важно поделиться информацией о новом раунде подобной деятельности», — отмечает корпорация.

По данным Microsoft, атаки начались 16 сентября, некоторые из них были успешными. Корпорация заявила, что уведомила компании, на которые была направлена деятельность киберпреступников.

Это не первая подобная атака Strontium на спортивные организации, отмечает Microsoft. Подобные инциденты происходили в 2016 и 2018 годах. Как писала NYT, хакеры получили доступ к электронным письмам спортивных организаций и антидопинговых чиновников. В этот раз, по данным корпорации, хакеры использовали те же инструменты и методы, как в отношении государственных и военных структур, аналитических центров, юридических фирм, правозащитных организаций, финансовых учреждений и университетов по всему миру. Методы Strontium включают в себя фишинг и использование вредоносных программ.