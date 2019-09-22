Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Поводом могут послужить новые подозрения в адрес России относительно допинга. Речь идет о подозрениях в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории, которые в январе были переданы WADA

Фото: Issei Kato / Reuters

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.

Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на понедельник, 23 сентября.

По данным Telegraph, в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждено, что представленные данные были подделаны, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020, сообщили источники издания.