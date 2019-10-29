Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития предложило Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности в России данными о налогах и страховых взносах. Отдельно планируется изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми

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Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, указало ведомство. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года. Росстат с апреля 2017 года находится в подчинении Минэкономразвития.

Проверка по налогам и страховым взносам

Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: верифицированные данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Верификация данных Росстата с информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, заверили РБК в Росстате. «Благодаря данным о доходах населения ФНС и ПФР у Росстата появится возможность провести расчеты показателей распределения доходов населения на основе более полного охвата, чем это предусмотрено сейчас с использованием выборочных методов. Таким образом, мы добьемся большей обоснованности получаемых оценок и повысим статистическую надежность показателей уровня бедности», — добавили в статистическом ведомстве.