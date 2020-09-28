Путин в обращении к россиянам напомнил о рисках коронавируса

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Борьба с коронавирусом не закончена, необходимо соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность, заявил президент России Владимир Путин. Он обратился к гражданам на заседании президиума Госсовета.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», — сказал он.

«Сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — призвал он.

Президент попросил россиян соблюдать рекомендации врачей и специалистов: «Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья».

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