Попова не увидела необходимости в новых ограничениях из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора считает, что в условиях пандемии можно безопасно организовать работу и учебу. Главное при этом — соблюдать правила защиты от коронавируса, и «тогда ничего плохого не произойдет»

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Необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас нет, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, по сравнению с началом года ситуация изменилась. «Сейчас мы понимаем патогенез. Мы понимаем, что происходит в организме. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи и что нужно делать, чтобы не заболеть», — отметила она.

Специалисты проводят исследования, знают, как лечить заболевание и бороться с ним, кроме того, в России появилась вакцина, заявила Попова. «Эти знания позволяют реагировать и вести себя по-другому. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы, ничего не закрывая, не ограничивая, не останавливая, предотвратить распространение», — сказала глава Роспотребнадзора.

Кроме того, в России есть коечный фонд, страна готова обеспечить граждан лекарствами, масками и антисептиками, добавила Попова. По ее словам, в условиях пандемии можно безопасно организовать рабочий и учебный процессы. Главное при этом — соблюдать правила, и «тогда ничего плохого не произойдет». «Главная задача каждого — не ждать, когда все переболеют, а самому не заболеть», — считает она.