В Москве на две недели приостановят работу детских кружков

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В Москве с 5 по 18 октября приостановят работу детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования. Об этом столичный мэр Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы», — сообщил мэр.

Детские сады (дошкольные группы) при этом продолжат работать по привычному графику.

Он также добавил, что по рекомендациям санитарных врачей и с учетом роста простудных заболеваний осенью сезонные каникулы в школах увеличатся до двух недель и пройдут в одно время.

Мэр попросил родителей объяснить детям, что во время каникул лучше находиться дома или на даче, на улицу стоит выходить только во двор или в ближайший парк. По словам Собянина, не стоит ради развлечения ходить в торговые центры, а также лучше не пользоваться общественным транспортом.