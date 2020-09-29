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В Москве на две недели приостановят работу детских кружков

Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Москве с 5 по 18 октября приостановят работу детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования. Об этом столичный мэр Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы», — сообщил мэр.

Детские сады (дошкольные группы) при этом продолжат работать по привычному графику.

Он также добавил, что по рекомендациям санитарных врачей и с учетом роста простудных заболеваний осенью сезонные каникулы в школах увеличатся до двух недель и пройдут в одно время.

Мэр попросил родителей объяснить детям, что во время каникул лучше находиться дома или на даче, на улицу стоит выходить только во двор или в ближайший парк. По словам Собянина, не стоит ради развлечения ходить в торговые центры, а также лучше не пользоваться общественным транспортом.

«На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети», — добавил мэр. Он отметил, что от детей коронавирус может легко перейти на взрослых и пожилых родственников.

Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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В Москве 27 и 28 сентября за сутки выявляли более 2 тыс. зараженных COVID-19. До этого суточный показатель в течение трех дней превышал 1 тыс. заболевших.

В связи с распространением коронавируса в Москве с 28 сентября начали действовать рекомендации для пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, а также для беременных и недавно родивших женщин. Кроме того, московские власти рекомендовали компаниям перевести своих сотрудников на удаленный формат работы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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