Собянин назвал Путину сроки запрета массовых мероприятий в Москве

Запрет на массовые мероприятия действует в столице с марта. По словам мэра, власти, скорее всего, сохранят его еще на месяц, а первым крупным мероприятием после пандемии станет День города

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Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве, скорее всего, сохранится до конца августа, заявил мэр Москвы на совещании с президентом о санитарно-эпидемиологической ситуации в России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы скорее оставим до конца августа», — сообщил Сергей Собянин.

На фоне эпидемии коронавируса в Москве 10 марта запретили мероприятия более чем с 5 тыс. участников, с 16 марта — собрания в помещениях численностью больше 50 человек. В результате были отменены или перенесены различные культурные мероприятия, в том числе концерты и спектакли. Площадкам в связи с этим разрешили выдавать зрителям при возврате билетов не только деньги, но и ваучеры. Они будут действовать на ту же услугу, но на другую дату и доплачивать не придется, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

После введения запрета на массовые мероприятия таковых в Москве было проведено всего два: парад Победы на Красной площади 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию, которое продлилось с 25 июня по 1 июля. По словам Владимира Путина, ни одно из них не привело к вспышкам эпидемии. «Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день», — отметил президент.