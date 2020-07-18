Мэр Москвы оценил шансы провести День города в срок

Празднование состоится вовремя, если в столице не ухудшится ситуация с коронавирусом, заявил Собянин. По его словам, День города, намеченный на первые выходные сентября, станет первым в Москве массовым мероприятием после пандемии

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

День города станет первым крупным мероприятием в Москве после пандемии коронавируса, заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим», — считает он.

По словам Собянина, празднование состоится в срок, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится, и Москва останется «в том же тренде по снижению заболеваемости». «Скорее всего, он будет», — сказал мэр.

День города отмечается в Москве в первую субботу сентября. В этом году празднование выпадает на 5 сентября.