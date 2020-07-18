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Пандемия коронавируса ,  
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Мэр Москвы оценил шансы провести День города в срок

Празднование состоится вовремя, если в столице не ухудшится ситуация с коронавирусом, заявил Собянин. По его словам, День города, намеченный на первые выходные сентября, станет первым в Москве массовым мероприятием после пандемии
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

День города станет первым крупным мероприятием в Москве после пандемии коронавируса, заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим», — считает он.

По словам Собянина, празднование состоится в срок, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится, и Москва останется «в том же тренде по снижению заболеваемости». «Скорее всего, он будет», — сказал мэр.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

День города отмечается в Москве в первую субботу сентября. В этом году празднование выпадает на 5 сентября.

Из-за пандемии коронавируса в Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. С тех пор Собянин подписал несколько указов, которые ужесточили ограничения: так, в городе запретили проводить массовые мероприятия, закрыли школы, непродовольственные магазины и ряд предприятий, кафе и рестораны, а затем ввели для жителей пропускной режим.

Летом ограничения постепенно стали снимать: с 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу в масках, но без оформления пропусков — для прогулки и занятий физической культурой и спортом, 9 июня пропускную систему и режим самоизоляции отменили. В столице заработали непродовольственные магазины, фитнес-центры, заведения общепита, открылись детские площадки и уличные тренажеры. С 1 августа разрешат открыться театрам, концертным залам и кино, где не более 3 тыс. мест. Залы должны заполняться максимум наполовину.

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Сергей Собянин

Публичные мероприятия и массовые зрелищные и культурно-досуговые мероприятия на открытом воздухе по-прежнему проводить нельзя.Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее говорила, что ограничения, касающиеся массовых мероприятий, снимут в последнюю очередь.

Что в Москве отменили или перенесли из-за пандемии

Из-за запрета на массовые мероприятия в Москве, в частности, перенесли Всемирную шахматную олимпиаду. Она должна была состояться летом 2020 года, однако в связи с пандемией ее передвинули на год вперед. Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia перевели в онлайн-формат. В городе отменили или перенесли спектакли и концерты. Также в Москве отложили подготовку к проведению праздничного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — церемония состоялась 24 июня, вместо традиционной даты — 9 мая. Отменили и акцию «Бессмертный полк», изначально ее перенесли на 26 июля, но впоследствии отказались и от этой даты, не назвав новую.

Несмотря на запрет, в столице все же состоялся ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Мероприятие прошло 6-8 июня, когда пропускной режим еще действовал. В мэрии при этом отметили, что из-за пандемии стал «менее масштабным, чем в прошлые годы», попасть на него можно было только в масках и перчатках, а на территории было необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, Москва, День города, коронавирус
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