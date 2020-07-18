Мэр Москвы оценил шансы провести День города в срок

Из-за пандемии коронавируса в Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. С тех пор Собянин подписал несколько указов, которые ужесточили ограничения: так, в городе запретили проводить массовые мероприятия, закрыли школы, непродовольственные магазины и ряд предприятий, кафе и рестораны, а затем ввели для жителей пропускной режим.
Летом ограничения постепенно стали снимать: с 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу в масках, но без оформления пропусков — для прогулки и занятий физической культурой и спортом, 9 июня пропускную систему и режим самоизоляции отменили. В столице заработали непродовольственные магазины, фитнес-центры, заведения общепита, открылись детские площадки и уличные тренажеры. С 1 августа разрешат открыться театрам, концертным залам и кино, где не более 3 тыс. мест. Залы должны заполняться максимум наполовину.
Публичные мероприятия и массовые зрелищные и культурно-досуговые мероприятия на открытом воздухе по-прежнему проводить нельзя.Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее говорила, что ограничения, касающиеся массовых мероприятий, снимут в последнюю очередь.
Что в Москве отменили или перенесли из-за пандемии
Из-за запрета на массовые мероприятия в Москве, в частности, перенесли Всемирную шахматную олимпиаду. Она должна была состояться летом 2020 года, однако в связи с пандемией ее передвинули на год вперед. Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia перевели в онлайн-формат. В городе отменили или перенесли спектакли и концерты. Также в Москве отложили подготовку к проведению праздничного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — церемония состоялась 24 июня, вместо традиционной даты — 9 мая. Отменили и акцию «Бессмертный полк», изначально ее перенесли на 26 июля, но впоследствии отказались и от этой даты, не назвав новую.
Несмотря на запрет, в столице все же состоялся ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Мероприятие прошло 6-8 июня, когда пропускной режим еще действовал. В мэрии при этом отметили, что из-за пандемии стал «менее масштабным, чем в прошлые годы», попасть на него можно было только в масках и перчатках, а на территории было необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м.