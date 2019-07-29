Московский суд назначил первый штраф за участие в митинге 27 июля

Троицкий суд Москвы назначил штраф за участие в несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля в столице. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Штраф был назначен по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, создавшей помехи движению транспортных средств). Штраф был в размере 15 тыс. руб. назначен Ивану Гаращуку. Как уточняет «ОВД-Инфо», это решение суда было первым по задержанным на акции.

Заседание суда продолжается. По данным «ОВД-Инфо», впоследствии в Щербинском районном суде был назначен административный арест на 12 суток одному из участников митинга.

В субботу, 27 июля, в Москве прошла акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Столичные власти акцию не согласовали, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия. Утром 27 июля большая часть организаторов акции была задержана. На самой акции, которая прошла в нескольких местах в центра столицы, были задержаны более 1 тыс. человек.