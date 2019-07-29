СМИ сообщили о первом уголовном деле в отношении участника акции в Москве

СМИ сообщили о первом уголовном деле в отношении участника акции в Москве

В отношении участника прошедшего 27 июля несанкционированного митинга в столице возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По данным СМИ, мужчина кинул в сотрудника Росгвардии мусорный бак

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля несанкционированного митинга в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник указал, что мужчина кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак. По его словам, дело возбуждено по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По словам источника, мужчина задержан и находится в ОМВД по Мещанскому району, сотрудник ОМОНа Росгвардии является потерпевшим по делу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, дело завели на 48-летнего Евгения Коваленко. «Руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти... применил насилие неопасное для жизни или здоровья в отношении бойца ОМОН... действующего в интересах общества и государства», — приводит канал выдержки из формулировки уголовного дела. Baza также сообщает, что пострадавший сотрудник — боец ОМОНа Салаев.

Официального подтверждения этой информации нет.

27 июля в Москве прошла акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Власти столицы акцию не согласовали. Правоохранительные органы призывали граждан воздержаться от участия. Полицейские сообщили о задержании 1074 человек, правозащитный ресурс «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных.