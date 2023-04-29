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Эксперты сообщили о падении интереса россиян к языкам стран релокации

Языковые школы отметили падение интереса россиян к языкам стран релокации
Исследования фиксировали резкий рост интереса к изучению иностранных языков в 2022 году, пики приходились на март и октябрь. Среди лидеров по популярности были иврит, сербский и грузинский языки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился, лидером по падению интереса стал иврит, его хотят изучать на 64% меньше обучающихся. Такие данные приводятся в исследовании маркетплейса услуг «Профи», результаты которого есть у РБК.

«В 2023 году россияне реже стали искать услуги преподавателей иностранных языков популярных для релокации стран. <...> Больше всего по всей России сократился интерес к изучению иврита (сокращение на 64%), грузинского (-46%) и сербского языков (-11%). Исключением стали армянский и турецкий языки, спрос на услуги репетиторов по этим языкам вырос на 8 и 7% соответственно», — сообщили в «Профи».

В Москве спрос на услуги репетиторов по языкам стран релокации также сократился. Однако, как отмечают эксперты сервиса, частично это может связано с тем, что жители столицы в целях экономии ищут педагогов в регионах и занимаются дистанционно. Самое заметное падение спроса в Москве наблюдается на услуги репетиторов по ивриту (-115%) и грузинскому языку (-93%). Интерес к изучению армянского языка сократился на 30%, сербского — на 26% и турецкого — на 22%.

В свою очередь, управляющий директор сервисов «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель рассказал РБК, что в целом по итогам первого квартала 2023 года спрос на репетиторов по иностранным языкам в России вырос на 50% по сравнению с первым кварталом 2022 года. При этом объем предложений на рынке за этот период увеличился пропорционально — на 47%, а цены на занятия остались на прежнем уровне — в среднем 600 руб. за один индивидуальный часовой урок.

«За год самым популярным для изучения языком у россиян стал корейский. Спрос на него за исследуемый промежуток времени вырос более чем в три раза. При этом количество репетиторов по корейскому выросло в два раза, а средние цены на занятия упали с 700 до 600 руб. (на 14%). Особое внимание пользователи платформы уделили китайскому и арабскому языкам — спрос на услуги репетиторов вырос в три и два раза соответственно, а предложение — на 70 и 68%», — сказал Кумпель.

По его словам, что касается наиболее популярных иностранных языков, таких как английский, испанский, немецкий и французский, то интерес к ним стабильно рос на протяжении всего года, но не так быстро — на 45, 41, 35 и 35% соответственно.

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Руководитель международной языковой школы Language Life Юлия Амлинская также отмечает падение спроса на языки бывших советских республик, но говорит о значительном росте спроса на языки балтийских стран — латышский и литовский. «Спрос на сербский язык держится на высоком уровне, вероятно, даже немного возрос. Значительно вырос спрос также на монгольский язык. Еще хотела бы добавить, что значительно возрос спрос на турецкий язык. На турецкий, монгольский и латышский — вырос в два раза», — сказала она.

Представитель курсов «Твой турецкий» заявил о снижении на 40% количества заявок на курсы турецкого. «Заявок стало в разы меньше, но по опыту работы в это время — январь—апрель — спрос всегда идет резко вниз. В мае—июне ожидаем повышения спроса», — сказал он РБК.

«Также влияет текущая ситуация — как мы видим, сейчас многие взяли перерыв в старте обучения и переезда. Многие стали серьезнее задумываться о возможных проблемах в России после релокации в Турцию в вопросе недвижимости, электронных повесток и так далее. В связи с этим даже спрос на услугу «перевод документов» стал сильно снижаться», — добавил он.

Руководитель и основатель международной школы армянского языка Armenian Light Ирина Манукова (Чахоян), напротив, отметила рост интереса к армянскому. «Что касается спроса на изучение армянского языка из России, то до сих пор можно заметить заметный рост желающих. Более того, если еще в 2022 году клиенты изучали армянский язык, чтобы просто знать, сейчас же повысился спрос на разговорный армянский язык, который нужен для бытового общения в Армении», — рассказала она.

«Это явление мы объясняем тем, что все больше наших клиентов — это люди, которые переехали временно или на ПМЖ в Армению, также очень интересно то, что начиная с этого года возросло количество экспатов в Армению, то есть армян по происхождению, которые родились или выросли в России и в других странах», — сказала руководитель школы, отметив, что, согласно заявкам на обучение, спрос вырос в два раза.

Руководитель школы армянского языка «Барев» Армине Мнацаканян также заявила об увеличении спроса, однако рост был не таким резким, как в прошлом году. «По нашему мнению, увеличению спроса способствовал заметный рост интереса к армянскому языку, культуре и к Армении в целом среди граждан России. <...> По нашим прогнозам, спрос на изучение армянского языка и дальше будет расти, исходя из стратегического партнерства России с Арменией и с расширением деятельности ЕАЭС, членами которого являются страны», — сказала Мнацаканян.

В школе сербского языка Serblang.ru заявили о росте интереса со стороны клиентов. «В 2023 году спрос на сербский язык стабильно растет начиная с января. В прошлом году спрос также был большой, но немного просел в августе. Наибольший всплеск произошел в конце марта — апреле. <...> Я связываю это, во-первых, с сезоном (люди традиционно стараются максимально подготовиться к летнему сезону), во-вторых, с возросшей популярностью Сербии как дружественной для россиян страны и ограничением доступности других стран», — сказала руководитель школы Юлия Сопильняк.

О резком росте спроса на изучение иностранных языков, прежде всего стран возможной релокации россиян, сервис «Профи» сообщал в декабре 2022 года. Тогда, по данным экспертов сервиса, пики приходились на март и октябрь. Весной 2022 года произошел значительный рост спроса на репетиторов по ивриту (+206%), грузинскому (+198%), сербскому (+184%), китайскому (+109%), болгарскому (+70%), турецкому (+55%) и армянскому (+29%) языкам», сообщили в пресс-службе «Профи».

При этом, как отмечали представители сервиса, если сравнить октябрь 2022 года с августом того же года, то осенью большим спросом стали пользоваться услуги преподавателей сербского (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%) языков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, которая, по его словам, была нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в России планировалось призвать 300 тыс. находящихся в запасе человек.

После объявления о мобилизации сотни тысяч россиян покинули страну, люди в основном уезжали в ближайшие страны: Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и Финляндию. На пограничных переходах на границе с Казахстаном и Грузией скопились многокилометровые очереди тех, кто пытался выехать.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
образование иностранные языки интерес релокация обучение россияне
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