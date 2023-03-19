В МГУ рассказали о начале изучения в школах африканских языков

В российских школах начали изучать африканские языки суахили и амхарский. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия — Африка», передает ТАСС.

«В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, что в общем не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель», — сказал он.

В России, по словам Маслова, готовят новое поколение людей, которое сможет понять «менталитет и основные модели развития Африки», а также что Африка — это не просто большой и единый континент. «Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — заключил ученый.

Суахили — это язык одноименного народа, представители которого проживают в основном в Восточной Африке. Он является государственным языком в Танзании, Кении и Уганде. Распространен в Демократической Республике Конго, Руанде, Бурунди и Сомали. Для письма используется латиница. По данным ЮНЕСКО, суахили входит в число десяти самых распространенных языков в мире. По состоянию на 2021 год на нем говорило более 200 млн человек. Амхарский — государственный язык Эфиопии. В этой стране на нем говорят около 30 млн человек. Для письма на амхарском используется собственная система письменности.

С июля 2021 года изучение второго иностранного языка в школах стало необязательным. В России издали новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования, которые закрепили эту норму.