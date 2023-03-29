Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%

Только с января по март в России спрос на работников со знанием китайского вырос на 40%, в 2022 году он в 1,5 раза превысил допандемийный уровень, оценили в HeadHunter. О расширении программ с изучением китайского сообщили и вузы

На фоне западных санкций против России и укрепления экономических связей с Китаем спрос отечественных работодателей на специалистов со знанием китайского языка в 2022 году в полтора раза превысил допандемийный уровень. В 2023 году тренд укрепился — только в первом квартале число вакансий с таким требованием выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили РБК в HeadHunter. Больше всего востребованы специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства; предлагаемая им зарплата — от 50 тыс. до 90 тыс. руб.

Программы по изучению китайского в 2022–2023 годах расширяют и российские вузы. О расширении групп изучения китайского по запросам студентов РБК сообщили два университета из числа тех, где больше всего осваивающих китайский язык. Со знанием китайского в них впервые будут готовить инженеров, экологов, ИТ-специалистов, гидов-экскурсоводов.

Где востребованы «китаисты»

По данным HeadHunter, потребность в специалистах со знанием китайского в 2022 году выросла на 70% по сравнению с 2021 годом и на 45% по сравнению с допандемийным 2019-м — за прошлый год было размещено 7,6 тыс. таких вакансий.

При этом только с января по март 2023 года работодатели разместили 3,8 тыс. предложений для соискателей со знанием китайского — на 42% больше, чем годом ранее.

Зарплатная вилка для «китаистов» в диапазоне от 50 тыс. до 90 тыс. руб. указана в половине вакансий. Сами работники со знанием китайского в среднем хотят получать 70 тыс. руб. Причем самые высокие запросы у соискателей из Москвы (134 тыс. руб.), а самые скромные — из Казани (58 тыс. руб.).

Всего в первом квартале на портале размещено 33 тыс. резюме соискателей со знанием китайского языка, то есть в девять раз больше, чем вакансий. В основном они ищут работу переводчиков, менеджеров по продажам и учителей/преподавателей. Спрос со стороны работодателей при этом иной — больше всего востребованы специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства.

Рекрутинговый портал SuperJob также отмечает рост числа вакансий со знанием китайского языка в 2022 году — в два раза по сравнению с предыдущим. По данным аналитиков, китайский — это второй по востребованности на рынке труда язык после английского. На этом ресурсе чаще всего размещают вакансии для учителей, специалистов по внешнеэкономической деятельности, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам.

По данным SuperJob, в среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18% (как и владение английским). Особенно заметна разница в доходах менеджеров по закупкам: если те, кто не владеет китайским, зарабатывают в среднем от 70 тыс. до 110 тыс. руб., то их коллеги, освоившие этот язык, получают от 90 тыс. до 150 тыс. руб.

Как растет спрос на изучение китайского в вузах

В России китайский язык изучают 22 тыс. студентов в 142 вузах, сообщало в июле Минобрнауки. Больше всего таких учащихся в МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, РУДН, Казанском федеральном университете (КГУ), Иркутском государственном университете (ИГУ), Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

В РУДН и ДВФУ на запрос РБК ответили, что в 2022–2023 учебных годах в университетах увеличилось число студентов, изучающих китайских язык.

Как уточнили в РУДН, если раньше китайский язык пользовался популярностью среди студентов направлений подготовки «Лингвистика», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», то в последние годы изучать китайский для получения дополнительной квалификации переводчика хотят студенты других специальностей, в том числе юристы, экономисты, аграрии. «В текущем учебном году по запросам студентов впервые открыта одна учебная группа (порядка 13 студентов) в Институте экологии, запущено изучение китайского языка для студентов Инженерной академии (более 40 человек в группах первого года обучения)», — рассказала проректор по многоязычному развитию РУДН Анастасия Атабекова. Всего в вузе сейчас изучают китайский язык более 800 студентов.

О планах открыть новые образовательные программы с изучением китайского, увеличить набор на действующие программы и расширить штат преподавателей китайского языка сообщили в ДВФУ, где его уже изучают также около 800 студентов. В университете в 2023/24 учебном году запустят набор по программе «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», выпускники которой будут владеть навыками программирования и станут ИТ-специалистами с двумя иностранными языками — английским и восточным, в том числе китайским. Кроме того, университет также начнет подготовку китаеведов с микроспециализацией «гид-экскурсовод».

Также в ДВФУ планируют удовлетворить запросы студентов и увеличить набор на программу дополнительного к основной специальности образования «Переводчик с китайского языка» — число заявок от учащихся на эту программу вырос на 10%, рассказали в вузе.

Со стороны Китая растет интерес к сотрудничеству с Россией в образовательной сфере, отметил ректор ДВФУ Борис Коробец. Университету приходит большое количество запросов на создание совместных образовательных программ и программ, которые могут реализовываться в сетевой форме с китайскими вузами.

В ИГУ китайский язык является вторым по популярности для изучения после английского, сказала начальник управления международных связей университета Юлия Елохина. Его выбирают студенты, изучающие лингвистику, международные отношения, торговое дело, юриспруденцию.

Перспективы для работников

Спрос на специалистов с китайским языком повышается по мере того, как растут объемы торговли между Россией и Китаем — эти потоки должен кто-то обслуживать, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Однако в крупных компаниях, в том числе энергетического сектора, штат «китаистов» давно укомплектован — в них часто идут бывшие сотрудники торговых представительств, дипломатических структур, отмечает эксперт. Сегодня активно привлекает работников с китайским языком малый и средний бизнес в сфере торговли, где зарплаты гораздо ниже. «Нужны люди, которые, условно говоря, могут найти на Alibaba недорогой товар, списаться с поставщиком на китайском и организовать доставку. При этом работодатели не понимают, какого труда стоит хорошо выучить китайский, и предлагают невысокие зарплаты», — говорит он. Спрос на «китаистов» со стороны компаний в сфере торговли не будет постоянным — он зависит от сезонности, темпов развития российской экономики и спроса на разные виды товаров из Китая, добавил Луконин.

В Китае в последние годы также росла потребность рынка труда в русскоговорящих работниках, продолжает эксперт. При этом до 2010-х годов русский язык не считался перспективным для изучения среди китайских студентов: они стремились изучать языки богатых азиатских стран (Япония, Южная Корея), Европы, США. Интерес к русскому начал возрастать по мере того, как стали развиваться российско-китайские отношения. «Но если в России до недавнего времени вузы выпускали относительно мало «китаистов», то в Китае уже долгие годы стабильно выпускается по 10 тыс. «русистов» в год вне зависимости от популярности языка. Поэтому сегодня дефицита в русскоговорящих работниках в Китае нет», — резюмировал эксперт.