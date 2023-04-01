МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка

Руководство МФТИ заявило, что считает обязательное изучение китайского языка «своевременной и перспективной» инициативой, но вуз решил отказаться от нее, поскольку обсуждение «зашло в тупик»

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Московский физико-технический институт (МФТИ) отказался от идеи сделать изучение китайского языка обязательным, поскольку «совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик», сообщается на сайте вуза.

Руководство МФТИ заявило, что по-прежнему считает инициативу «своевременной и перспективной», но решило вернуться к классической для института программе преподавания иностранных языков, чтобы «не завязнуть в обсуждениях».

В вузе сообщили, что студенты, которые сейчас изучают китайский язык, доучатся по этой программе.

В конце марта телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал письмо главы департамента иностранных языков МФТИ Елены Базановой проректору, согласно которому с осени 2023 года «основными языками» для студентов вуза станут английский и китайский, а немецкий, французский и испанский исключат из учебной программы. В Минобрнауки сообщили «Коммерсанту», что вуз самостоятельно принял такое решение, и посчитали его «смелым шагом на пути к укреплению международного сотрудничества между Россией и Китаем».

В МФТИ, объясняя необходимость обязательного изучения китайского языка, заявили, что именно на нем написаны более четверти научных статей в профильных для вуза областях. «По прогнозу исследователей, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа», — сообщили в пресс-службе.

Студенты вуза выступили против «политики принудительного изучения китайского языка», соответствующую петицию к руководству МФТИ подготовил Молодежный комитет института. Ее авторы назвали «отличным нововведением» появление возможности изучать китайский, но выступили против лишения студентов права на изучение других языков.

Вечером 31 марта студсовет МФТИ сообщил, что в вузе «будет несколько языков: английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский».