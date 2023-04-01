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МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка

МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка после протеста студентов
Руководство МФТИ заявило, что считает обязательное изучение китайского языка «своевременной и перспективной» инициативой, но вуз решил отказаться от нее, поскольку обсуждение «зашло в тупик»
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Московский физико-технический институт (МФТИ) отказался от идеи сделать изучение китайского языка обязательным, поскольку «совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик», сообщается на сайте вуза.

Руководство МФТИ заявило, что по-прежнему считает инициативу «своевременной и перспективной», но решило вернуться к классической для института программе преподавания иностранных языков, чтобы «не завязнуть в обсуждениях».

В вузе сообщили, что студенты, которые сейчас изучают китайский язык, доучатся по этой программе.

В конце марта телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал письмо главы департамента иностранных языков МФТИ Елены Базановой проректору, согласно которому с осени 2023 года «основными языками» для студентов вуза станут английский и китайский, а немецкий, французский и испанский исключат из учебной программы. В Минобрнауки сообщили «Коммерсанту», что вуз самостоятельно принял такое решение, и посчитали его «смелым шагом на пути к укреплению международного сотрудничества между Россией и Китаем».

В МФТИ, объясняя необходимость обязательного изучения китайского языка, заявили, что именно на нем написаны более четверти научных статей в профильных для вуза областях. «По прогнозу исследователей, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа», — сообщили в пресс-службе.

Студенты вуза выступили против «политики принудительного изучения китайского языка», соответствующую петицию к руководству МФТИ подготовил Молодежный комитет института. Ее авторы назвали «отличным нововведением» появление возможности изучать китайский, но выступили против лишения студентов права на изучение других языков.

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Вечером 31 марта студсовет МФТИ сообщил, что в вузе «будет несколько языков: английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский».

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