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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Участников экспертизы голосования в «Голос.Дети» проверят на полиграфе
Проверкой итогов голосования будут заниматься 15 сотрудников Group-IB. На время экспертизы их круг общения будет ограничен, а после экспертизы их проверят на детекторе лжи
Фото: voice1tv / Instagram

Сотрудников Group-IB, которые будут заниматься проверкой итогов голосования на проекте «Голос. Дети», проверят на полиграфе. Об этом в эфире телеканала РБК заявил гендиректор компании Илья Сачков.

По его словам, следственная группа состоит из 15 человек, хотя обычно в таких расследованиях участвуют пять—семь сотрудников. «Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник», — пояснил Сачков.

Он добавил, что в ближайшее время круг общения этих сотрудников будет ограничен. «После проведения экспертизы все пройдут полиграфическое тестирование», — заметил он.

Ранее Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола и Европола, заявила, что проведет проверку системы подсчета голосов в шоу. На проверку работы системы подсчета голосов уйдет от недели до месяца.

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Скандал вокруг телешоу был вызван итогами зрительского голосования в финале конкурса 26 апреля. 56,5% участников голосования высказались в поддержку Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Как следует из материалов, которые позднее распространил «Первый канал», больше всего голосов получил кандидат № 7 (в таблице имена не раскрывались), отрыв от ближайших соперников оказался более чем двукратным. Источники РБК сообщали, что «Первый канал» обнаружил признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников.

Генеральный директор телеканала Константин Эрнст заявил, что проводится проверка, и пообещал рассказать о ее результатах. «Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень», — сказал он.

«СМС Сервисы» — компания, которая занималась техническим сопровождением голосования на телешоу, заявила, что хакерской атаки во время голосования зафиксировано не было.

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Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети». Главное

Автор: Александра Федотова
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Group-IB, расследование, голосование
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