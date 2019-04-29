Участников экспертизы голосования в «Голос.Дети» проверят на полиграфе

Проверкой итогов голосования будут заниматься 15 сотрудников Group-IB. На время экспертизы их круг общения будет ограничен, а после экспертизы их проверят на детекторе лжи

Фото: voice1tv / Instagram

Сотрудников Group-IB, которые будут заниматься проверкой итогов голосования на проекте «Голос. Дети», проверят на полиграфе. Об этом в эфире телеканала РБК заявил гендиректор компании Илья Сачков.

По его словам, следственная группа состоит из 15 человек, хотя обычно в таких расследованиях участвуют пять—семь сотрудников. «Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник», — пояснил Сачков.

Он добавил, что в ближайшее время круг общения этих сотрудников будет ограничен. «После проведения экспертизы все пройдут полиграфическое тестирование», — заметил он.

Ранее Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола и Европола, заявила, что проведет проверку системы подсчета голосов в шоу. На проверку работы системы подсчета голосов уйдет от недели до месяца.