Group-IB назвала сроки проверки результатов голосования «Голоса»

На проверку работы системы подсчета голосов на шоу «Голос. Дети» уйдет от одной недели до месяца, сообщает «360» со ссылкой на гендиректора Group-IB Илью Сачкова.

«Все зависит от количества данных, которые придется обрабатывать: это журналы доступа к системам, информация от сотовых операторов и многое-многое другое», — сказал Сачков. По его словам, в расследовании участвуют 15 человек, в их числе — следственная группа, эксперты-криминалисты, специалисты по анализу уязвимостей и большим данным.

Ранее стало известно, что Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола и Европола, проведет проверку системы подсчета голосов телешоу. Эксперты разберутся, существует ли техническая возможность вмешательства в систему выбора победителя, чтобы установить, достаточно ли используемая система безопасна. Эксперты проанализируют массив звонков и СМС, поступивших в ходе голосования, с целью выявления возможных свидетельств накрутки голосов.

«Первый канал» 26 апреля показал финал конкурса «Голос. Дети», победительницей которого по итогам зрительского голосования стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. В ее поддержку выступили 56,5% участников голосования. Источники РБК сообщили о решении «Первого канала» проверить результаты в связи с наличием «признаков аномального голосования».