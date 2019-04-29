Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку

Компания «СМС Сервисы», которая является оператором шоу «Голос.Дети», исключила хакерскую атаку в момент проведения СМС-голосования. Об этом сообщается на сайте группы компаний i-Free.

«В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что каждый абонентский номер и факт голосования был зафиксирован. Звонки и СМС поступали от операторов связи, в частности, от «МегаФона», «Мобильных ТелеСистем», «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «Ростелекома» и других.

Отчет и статистику передали для изучения «Первому каналу». В компании «СМС Сервисы» рассказали, что проведут собственный анализ, чтобы выявить, не было ли аномалий, которые показывают злоупотребления при голосовании.