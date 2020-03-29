Пандемия коронавируса , 29 мар, 20:40
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В Москве и Подмосковье лечащимся от вируса на дому предоставят лекарства
Те москвичи, которые из-за легкого течения болезни, вызванной коронавирусом, проходят лечение на дому, по назначению врачей бесплатно получат антивирусные препараты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Лекарства жителям Москвы доставит скорая помощь, работники поликлиник или волонтеры. Также препараты в качестве меры профилактики получат медики и другие специалисты, борющиеся с распространением коронавируса.
О том, что бесплатные антивирусные лекарства получат также жители и специалисты Подмосковья, сообщил в Telegram региональный оперативный штаб.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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