Пандемия коронавируса , 29 мар, 20:59
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Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции
Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
«В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — заявила она.
Также московские власти введут категории пропусков и установят, при каких условиях и в какой зоне граждане, получившие их, смогут передвигаться.
Когда жители столицы получат пропуска, станет ясно после определения механизма выдачи их выдачи, в том числе после решения технической стороны вопроса, сообщила Пенькова.
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