Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

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Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

«В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — заявила она.

Также московские власти введут категории пропусков и установят, при каких условиях и в какой зоне граждане, получившие их, смогут передвигаться.

Когда жители столицы получат пропуска, станет ясно после определения механизма выдачи их выдачи, в том числе после решения технической стороны вопроса, сообщила Пенькова.

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