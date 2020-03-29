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Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

«В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — заявила она.

Также московские власти введут категории пропусков и установят, при каких условиях и в какой зоне граждане, получившие их, смогут передвигаться.

Когда жители столицы получат пропуска, станет ясно после определения механизма выдачи их выдачи, в том числе после решения технической стороны вопроса, сообщила Пенькова.

Материал дополняется.

Авторы: Евгения Кузнецова, Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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