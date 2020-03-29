Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс.

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России зарегистрировано 1534 случая заражения новым типом коронавируса, следует из опубликованных данных оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

При этом 270 случаев были зафиксированы за последние сутки. По данным оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (197) и Московской области (27). Эти же регионы являются лидерами по общему количеству заболеваний. Среди новых заболевших коронавирусом в Москве — 13 детей.

Кроме того, за последние сутки в России умерли четыре человека, у которых был выявлен коронавирус, доведя общее количество смертей в стране до восьми.

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