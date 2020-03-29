Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

Пневмония у мужчины, который не был лежачим больным, протекала бессимптомно, сообщили врачи. Это уже девятая смерть пациента с коронавирусом в России

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В Пскове умер первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщил главврач городской больницы Алексей Васильев, передает Псковское агентство новостей.

«Остальные пациенты у нас в удовлетворительной и средней степени. У умершего тяжелые сопутствующие патологии в легких», — сказал Васильев.

По его словам, мужчина не был лежачим больным. В первые дни температура у него поднималась до 39 градусов, однако одышка и прочие симптомы не проявлялись. После того как состояние пациента ухудшилось, ему назначили терапию, однако спасти его не удалось, заключил Васильев.

Таким образом, это уже девятая смерть пациента с коронавирусом в России. По данным оперативного штаба, до этого было известно о шести летальных исходах в Москве и по одному — в Оренбурге и Санкт-Петербурге.