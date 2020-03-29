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Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

Пневмония у мужчины, который не был лежачим больным, протекала бессимптомно, сообщили врачи. Это уже девятая смерть пациента с коронавирусом в России
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Пскове умер первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщил главврач городской больницы Алексей Васильев, передает Псковское агентство новостей.

«Остальные пациенты у нас в удовлетворительной и средней степени. У умершего тяжелые сопутствующие патологии в легких», — сказал Васильев.

По его словам, мужчина не был лежачим больным. В первые дни температура у него поднималась до 39 градусов, однако одышка и прочие симптомы не проявлялись. После того как состояние пациента ухудшилось, ему назначили терапию, однако спасти его не удалось, заключил Васильев.

Таким образом, это уже девятая смерть пациента с коронавирусом в России. По данным оперативного штаба, до этого было известно о шести летальных исходах в Москве и по одному — в Оренбурге и Санкт-Петербурге.

Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж
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За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 270 человек — это рекордный показатель с начала эпидемии. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 197. Мэр столицы Сергей Собянин вслед за этим заявил, что ситуация с распространением COVID-2019 перешла в новую стадию: число заразившихся в городе превысило 1 тыс. человек.

Если ранее сообщалось, что в высокой группе риска по коронавирусу находятся пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, то теперь власти Москвы обновили эту информацию, заявив об опасности COVID-2019 для людей практически любого возраста. По их данным, в столице на искусственной вентиляции легких находятся почти 40% больных младше 40 лет, этой же возрастной группе принадлежат 15% тяжелых пациентов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Псковская область, коронавирус
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