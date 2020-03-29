Новости без коронавируса , 29 мар, 15:20
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов
На 67-м году жизни скончался бывший руководитель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — написал Собянин в своем Twitter.
По словам мэра, Горбунов умер после продолжительной тяжелой болезни.
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