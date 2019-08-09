Памфилова пообещала серьезные выводы по итогам избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена сделать «серьезные выводы» по поводу работы избиркомов по результатам избирательной кампании в России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы внимательно собираем все материалы по этому поводу», — сказала она, отметив, что текущая кампания будет подвергнута «самому серьезному анализу с серьезными выводами». При этом глава ЦИК не уточнила, о каких претензиях к региональным избиркомам идет речь.

Ранее Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

«Еще полтора года назад обращалась к Собянину, что пора менять, но Москва решила так. Однако 26 лет более чем достаточно», — заявила она. Однако, по ее словам, до выборов в Мосгордуму «дестабилизировать работу избиркома никто не будет».