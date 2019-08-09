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Выборы в Мосгордуму ,  
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Памфилова пообещала серьезные выводы по итогам избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена сделать «серьезные выводы» по поводу работы избиркомов по результатам избирательной кампании в России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы внимательно собираем все материалы по этому поводу», — сказала она, отметив, что текущая кампания будет подвергнута «самому серьезному анализу с серьезными выводами». При этом глава ЦИК не уточнила, о каких претензиях к региональным избиркомам идет речь.

Ранее Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

«Еще полтора года назад обращалась к Собянину, что пора менять, но Москва решила так. Однако 26 лет более чем достаточно», — заявила она. Однако, по ее словам, до выборов в Мосгордуму «дестабилизировать работу избиркома никто не будет».

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Сам Горбунов назвал обвинения в свой адрес со стороны коммунистов и незарегистрированных кандидатов беспочвенными. «Я за собой никакой вины не чувствую», — отметил он.

8 сентября в Москве пройдут выборы в городскую думу. В середине июля стало известно, что Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов, объяснив свое решение большим количеством брака в собранных подписях.

На фоне решения столичного избиркома в центре Москвы прошли несколько акций протеста. Две последние (27 июля и 3 августа) не были санкционированы мэрией. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно. 2 августа мэрия Москвы согласовала проведение на проспекте Академика Сахарова митинга 10 августа в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное количество участников — не более 100 тыс. человек.

Теги: Элла Памфилова, ЦИК, избирательная кампания
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