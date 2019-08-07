Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

На встрече депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что его партия будет добиваться отставки Горбунова. Но Памфилома отметила, что ЦИК не уполномочена уволить главу московской комиссии, однако после разбора жалоб в случае сбора необходимых фактов может выразить ему недоверие.

«Это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет более чем достаточно», — заявила она и уточнила, что необходимо «серьезно подготовиться», исключить «кампанейщину» и собрать необходимые факты. Памфилова также сообщила, что до сентябрьских выборов в Мосгордуму «дестабилизировать работу Мосгоризбиркома никто не будет».

Комментируя заявление Памфиловой, Горбунов назвал обвинения в свой адрес со стороны коммунистов и незарегистрированных кандидатов беспочвенными. «Я за собой никакой вины не чувствую», — отметил он.

В 2019 году Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в столичный парламент большинству независимых кандидатов, сославшись на превышение допустимого количества брака в собранных ими подписях. Из-за этого в Москве прошло несколько протестных акций (большинство были не согласованы с властями), на последних несогласованных акциях — 27 июля и 3 августа — суммарно были задержаны, по официальным данным, более 2 тыс. человек.