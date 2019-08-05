Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

Представители оппозиции, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, не имели цели стать депутатами. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть», — заявил он. Ссылаясь на прогноз социологов, Горбунов отметил, что эти кандидаты «набрали бы не больше 1% голосов», если бы их имена оказались в бюллетенях.

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году». «Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — считает он.

Горбунов добавил, что не видит необходимости отменять процесс сбора подписей, но считает, что его можно изменить. «Лично я буду, скорее всего, предлагать проводить его в помещениях избирательных комиссий, а не на коленке, как сейчас, — заявил Горбунов. — Приходит человек с паспортом, заносит свои данные, поддерживает, кого хочет, а член комиссии проверяет документ и подпись». Кроме того, возможен вариант заверения подписи у нотариуса, добавил председатель Мосгоризбиркома.