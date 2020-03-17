Политика , 17 мар, 11:30
0
Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке
Он возглавлял избирательную комиссию столицы последние 25 лет
Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, возглавляющий Московскую городскую избирательную комиссию с 1995 года, покидает свою должность. Причиной он назвал состояние здоровья, передает ТАСС.
По словам Горбунова, имя нового председателя МГИК Центральная избирательная комиссия назовет в среду, 18 марта. «Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной», — сказал он.
Материал дополняется.