Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке

Он возглавлял избирательную комиссию столицы последние 25 лет

Валентин Горбунов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Валентин Горбунов, возглавляющий Московскую городскую избирательную комиссию с 1995 года, покидает свою должность. Причиной он назвал состояние здоровья, передает ТАСС.

По словам Горбунова, имя нового председателя МГИК Центральная избирательная комиссия назовет в среду, 18 марта. «Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной», — сказал он.

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