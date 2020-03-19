Юрий Ермолов стал новым главой Мосгоризбиркома

Юрий Ермолов (Фото: ЦИК РФ / РИА Новости)

Юрия Ермолова избрали председателем Мосгоризбиркома, передает «РИА Новости».

Ранее он занимал пост заместителя председателя избиркома.

ЦИК 18 марта поддержала кандидатуру Ермолова большинством голосов. Кроме него на должность председателя рассматривали Игоря Михеева из региональной комиссии.

До Ермолова избирательную комиссию Москвы 25 лет возглавлял Валентин Горбунов. 17 марта он объявил о добровольной отставке по состоянию здоровья, но остался в составе комиссии. Экс-глава Мосгоризбиркома лично предложил Ермолова в качестве своего заместителя.

Летом 2019 года Мосгоризбирком отказался регистрировать независимых кандидатов на выборах в столичный парламент, аргументировав свое решение большим количеством брака в собранных ими подписях. В связи с этим летом в Москве состоялись протесты, часть из которых не была согласована с властями. В результате прошли задержания, СК завел уголовные дела. Горбунов утверждал, что кандидаты не ставили цель быть депутатами, а использовали выборы в городскую думу как «способ обкатки технологий» для выборов в Госдуму 2021 года.