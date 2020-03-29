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В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пожилой пациент, у которого был диагностирован коронавирус нового типа. Помимо этой инфекции, он также страдал хроническими заболеваниями
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, помимо коронавируса пациент также страдал хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом. Он скончался в одной из столичных больниц.

В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом
Общество

Как стало известно ранее, в России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Таким образом, общее количество летальных случаев выросло до восьми. Шесть заболевших скончались в Москве, один — в Санкт-Петербурге и один — в Оренбургской области.

19 марта в Москве умер первый пациент с диагностированным COVID-19 — 79-летняя женщина. Врачи сообщили, что причиной смерти стал не коронавирус, а оторвавшийся тромб. Также в столице скончались пациенты в возрасте 88 и 73 лет. У них, по данным оперштаба, были «сопутствующие патологии». 27 марта умерла 56-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания отсутствовало одно легкое. В тот же день оперштаб сообщил еще об одной смерти из-за коронавируса, однако не предоставил никакой информации о жертве инфекции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В Санкт-Петербурге пациент с диагностированным коронавирусом умер в клинической больнице имени С.П. Боткина 28 марта. В Оренбургской области жертвой COVID-19 стал 57-летний мужчина, у которого также было хроническое заболевание.

В связи с распространением коронавируса в России мэр Москвы Сергей Собянин обязал пожилых людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля. Для этих групп населения в столице временно отменили бесплатный проезд на городском транспорте.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: Москва, смерть, коронавирус
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В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом
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