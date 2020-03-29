В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пожилой пациент, у которого был диагностирован коронавирус нового типа. Помимо этой инфекции, он также страдал хроническими заболеваниями

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, помимо коронавируса пациент также страдал хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом. Он скончался в одной из столичных больниц.

Как стало известно ранее, в России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Таким образом, общее количество летальных случаев выросло до восьми. Шесть заболевших скончались в Москве, один — в Санкт-Петербурге и один — в Оренбургской области.

19 марта в Москве умер первый пациент с диагностированным COVID-19 — 79-летняя женщина. Врачи сообщили, что причиной смерти стал не коронавирус, а оторвавшийся тромб. Также в столице скончались пациенты в возрасте 88 и 73 лет. У них, по данным оперштаба, были «сопутствующие патологии». 27 марта умерла 56-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания отсутствовало одно легкое. В тот же день оперштаб сообщил еще об одной смерти из-за коронавируса, однако не предоставил никакой информации о жертве инфекции.