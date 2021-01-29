Мурашко спрогнозировал переломный момент в борьбе с COVID-19

Переломный момент в борьбе с коронавирусом в России может произойти до апреля, спрогнозировал Мурашко. Ранее Путин заявил, что пандемия COVID-19 в стране постепенно отступает

Михаил Мурашко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Переломный момент в ситуации с распространением коронавируса может наступить в России в ближайшие два месяца. Такой прогноз дал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль—март станут переломным моментом, и пандемия начнет отступать», — сказал министр.

О том, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает, ранее заявил президент Владимир Путин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас подтверждается предположение о том, что COVID-19 будет сезонным заболеванием. «Сегодня он потихонечку уходит», — отметила она.

В связи с этим есть надежда на то, что люди в этом году смогут снять маски, сказала Попова. «И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — добавила она.