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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко спрогнозировал переломный момент в борьбе с COVID-19

Переломный момент в борьбе с коронавирусом в России может произойти до апреля, спрогнозировал Мурашко. Ранее Путин заявил, что пандемия COVID-19 в стране постепенно отступает
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Переломный момент в ситуации с распространением коронавируса может наступить в России в ближайшие два месяца. Такой прогноз дал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль—март станут переломным моментом, и пандемия начнет отступать», — сказал министр.

О том, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает, ранее заявил президент Владимир Путин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас подтверждается предположение о том, что COVID-19 будет сезонным заболеванием. «Сегодня он потихонечку уходит», — отметила она.

В связи с этим есть надежда на то, что люди в этом году смогут снять маски, сказала Попова. «И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — добавила она.

Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет
Экономика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России держится ниже 20 тыс. человек пятый день подряд. С начала пандемии в стране выявили 3,8 млн инфицированных. По данным оперативного штаба, умерли от заболевания 72,1 тыс. человек. По подсчетам Росстата, учитывающего не только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, за апрель—ноябрь в России умерли 116 тыс. человек с COVID-19.

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 100 млн человек. По числу заболевших Россия занимает четвертое место. Перед ней расположились США (25,7 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (9 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
коронавирус Михаил Мурашко Минздрав пандемия
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