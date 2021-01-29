Заболеваемость COVID-19 в России пятые сутки оказалась ниже 20 тыс.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

За сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. 534 человека умерли.

С 24 января суточная заболеваемость в России не превышает 20 тыс. Рекорд по заболеваемости COVID-19 был установлен месяц назад, 24 декабря — тогда за сутки было выявлено 29 935 случаев заболевания.

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Москве — 2799. Далее идут Санкт-Петербург — 2284 и Московская область (1044).

За пределами столичного региона наибольшее количество новых случаев заболевания было выявлено: