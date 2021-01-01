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Смертность с COVID-19 в ноябре поставила новый рекорд за время пандемии

Число умерших россиян с COVID-19 в ноябре составило 35,6 тыс. человек, из них почти для 20 тыс. вирус стал основной причиной смерти. Официальная смертность с COVID-19 в России за все время пандемии достигла 116 тыс. человек
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в ноябре достигло 35 645 человек, следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС. Это новый рекорд по количеству смертей за месяц: предыдущий был установлен в октябре. Речь идет как об общем числе умерших с коронавирусной инфекцией, так и о случаях, где COVID признан основной причиной смерти.

Росстат пересмотрел данные по смертности c COVID-19 за октябрь. Согласно обновленным данным, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (по всем четырем категориям) в этом месяце составило 24 333 человека по сравнению с 22 571 умершим в предыдущей оценке.

  • Основной причиной смерти COVID-19 в ноябре стал для 19 626 человек: он идентифицирован в полном объеме при жизни, или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
  • У 3984 умерших вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.
  • COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания для 2178 человек.
  • У 9857 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

Общее число умерших с COVID-19 за апрель—ноябрь (с учетом всех четырех категорий) достигло 116 030 человек (из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле, 7673 — в августе, 10 179 — в сентябре, 24 333 — в октябре и 35 645 — в ноябре).

Ситуация по показателям смертности в ноябре и декабре несколько хуже, чем в предыдущие периоды, констатировала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы это связывали тогда и связываем сейчас с осенне-зимним периодом, когда распространение ковид-инфекции усиливается, соединяясь с другими заболеваниями», — добавила она. По словам вице-премьера, более 81% прироста общей смертности за январь—ноябрь 2020 года приходится на COVID-19 и последствия заболевания вирусом.

Доля умерших в апреле—ноябре достигла 5% от количества подтвержденных случаев заболевания — 2 322 056 человек по состоянию на 30 ноября, по данным оперативного штаба правительства (.pdf). Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (64 911 умерших с апреля по октябрь), то она составила 2,8%.

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В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность от COVID-19 в мире составляет порядка 2,3% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно различается).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец ноября, от коронавируса умерли 40 464 человек (учитываются только летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти; первая категория по Росстату). По данным Росстата, COVID-19 был идентифицирован и стал основной причиной смерти для 58 882 человек, что на 31,3% превышает данные правительственного оперштаба.

Росстат продолжает уточнять статистику по смертности от COVID-19, собирая и перепроверяя данные по каждому региону стране. В частности, Росстат пересмотрел данные по смертности c COVID-19 за октябрь. Согласно обновленным данным, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (по всем четырем категориям) в сентябре составило 24 333 человек, тогда как исходя из предыдущей оценки Росстата было 22 571 умерших.

Общий рост смертности

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—ноябрь 2020 года достигло 1,881 млн человек, что на 13,9% (или 229,7 тыс.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 13,6 за январь—октябрь. Естественная убыль населения с начала 2020 года достигла 574,8 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 285,7 тыс. человек).

Избыточная смертность (отражает прямые и косвенные эффекты пандемии) за январь—ноябрь 2020 года достигла 184,6 тыс. человек, или +10,9% к норме последних лет, следует из расчетов РБК на основании данных Росстата. В качестве нормы взят средний показатель смертности за январь—ноябрь в предыдущие пять лет. Это оценка предварительная. Идеальные данные, которые необходимо иметь для аналитической оценки избыточной смертности в 2020 году, — это вся структура смертности, детализированная по полу, возрасту и по типу населенных пунктов (город/село), данные о которой должны появиться в 2021 году, предупреждал РБК замдиректора Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. Однако, по словам демографа, уже сейчас понятно, что избыточная смертность в 2020 году будет выше числа умерших с COVID-19.

Правительство никогда не скрывало данных по смертности, подчеркивала вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальную политику государства и здравоохранение. «Сегодня мы можем утверждать, что не только Российская Федерация, но и весь мир, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались в той или иной стране», — говорила она в декабре.

Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за десять лет
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Общая численность населения России с учетом эффекта миграции с 1 января по конец октября 2020 года снизилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%. Оценка сокращения численности населения страны с учетом ноябрьской смертности будет представлена в конце января 2021 года.

Смертность по регионам

В региональном разрезе Москва сохранила лидерство по смертности c COVID-19. В ноябре в столице произошел рост летальных случаев, когда коронавирус стал основной причиной смерти: с 2235 умерших в октябре до 3418 в ноябре. Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (когда коронавирус стал как основной, так и сопутствующей причиной смерти) в ноябре возросло до 4542 (в октябре — 3573 летальных случая).

Второе место снова заняла Московская область, где в октябре число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти возросло в 1,7 раза: с 1427 случаев в октябре до 2453 летальных исходов в ноябре. Всего в Подмосковье в ноябре зарегистрированы 2740 умерших с COVID-19 после 1679 октябрьских летальных исходов.

В Санкт-Петербурге общая смертность с COVID-19 в ноябре возросла до 2304 человек после 1602 в октябре. Число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти выросло с 1149 умерших в октябре до 1822 в ноябре.

Резкий скачок смертности с COVID-19 произошел в Свердловской области, где общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (когда коронавирус стал как основной, так и сопутствующей причиной смерти) в ноябре достигло 1549 человек после 715 умерших в октябре. Основный прирост смертности произошел за счет умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти: 1364 летальных случая в ноябре после 647 в октябре.

Смертность с COVID-19 в Иркутской области возросла за месяц в 2,5 раза: с 354 умерших с коронавирусной инфекцией в октябре до 883 летальных случаев в ноябре. В Алтайском крае общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 выросло почти в 1,5 раза: с 895 умерших в октябре до 1336 в ноябре (в подавляющем большинстве случаев коронавирус определен как сопутствующая причина, существенно не повлиявшая на ход заболевания).

Авторы
Юлия Старостина, Иван Ткачёв
смертность COVID-19 Росстат
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