Число заболевших коронавирусом в мире достигло 100 млн

Больше всего выявленных случаев в США, Индии и Бразилии. Россия по-прежнему занимает в этом списке четвертое место с 3,7 млн заболевших

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Общее количество заразившихся коронавирусом достигло 100 млн человек, следует из данных, опубликованных американским университетом Джонса Хопкинса. Это произошло чуть больше через год после вспышки заболевания в китайском городе Ухань, где был введен локдаун.

На первом месте по числу заболевших идут США — страна, в которой первый случай заражения был выявлен 20 января прошлого года. С тех пор в Соединенных Штатах заболели 25,3 млн человек, 423 тыс. умерли.

Более 10,6 млн человек заболели в Индии, где первые заболевшие появились в феврале 2020 года. Далее идет Бразилия (8,8 млн).

В России, где первые заболевшие были выявлены 31 января (это были двое граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области), число выявленных случаев с тех пор достигло 3,7 млн человек. Умерли с начала пандемии более 70 тыс. человек. Страна занимает четвертое место в списке.