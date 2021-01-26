Число заболевших коронавирусом в мире достигло 100 млн
Общее количество заразившихся коронавирусом достигло 100 млн человек, следует из данных, опубликованных американским университетом Джонса Хопкинса. Это произошло чуть больше через год после вспышки заболевания в китайском городе Ухань, где был введен локдаун.
На первом месте по числу заболевших идут США — страна, в которой первый случай заражения был выявлен 20 января прошлого года. С тех пор в Соединенных Штатах заболели 25,3 млн человек, 423 тыс. умерли.
Более 10,6 млн человек заболели в Индии, где первые заболевшие появились в феврале 2020 года. Далее идет Бразилия (8,8 млн).
В России, где первые заболевшие были выявлены 31 января (это были двое граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области), число выявленных случаев с тех пор достигло 3,7 млн человек. Умерли с начала пандемии более 70 тыс. человек. Страна занимает четвертое место в списке.