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Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака

Расследование дела о смерти 16-летнего подростка в 2012 году возобновили на прошлой неделе. Защита врача увидела в этом положительные тенденции
Михаил Каабак и Надежда Бабенко (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Следователи приняли решение возобновить уголовное дело против врача-трансплантолога Нациoнального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Михаила Каабака. Об этом РБК сообщила его адвокат Людмила Осинина.

«Да, действительно возобновили уголовное дело. Но мы видим в этом положительные тенденции. Если дело приостановлено, статус обвиняемого не снимается с человека. Он может быть прекращен, только когда дело будет прекращено. То есть если дело возобновили, следствие действительно хочет разобраться и обоснованно прийти к решению о прекращении уголовного дела», — рассказала она.

Осинина в беседе с ТАСС уточнила, что дело по ст. 293 УК (Халатность) было возобновлено 20 января. По словам адвоката, у нее на руках есть экспертиза, подтверждающая, что погибшему подростку были оказаны медицинские услуги в полном объеме. «Я подала жалобу руководителю следственного отдела СК на возбуждение этого дела. Пока она не рассмотрена», — отметила она.

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В свою очередь, сам Каабак, комментируя эту информацию, в разговоре с РБК заявил: «Не знаю, этим адвокат занимается». «Я не могу вам ничего нового по этому поводу сказать», — добавил врач.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ столичного управления СК Юлии Ивановой.

В ноябре прошлого года Каабак сообщил РБК, что это уголовное дело было возбуждено еще в 2014 году в связи с необоснованным применением препарата «Алемтузумаб». «В его основе лежит ошибочное заключение [главного трансплантолога Минздрава] Сергея Готье о том, что препарат не включен в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Мы опровергли эти заявления теми же международными клиническими рекомендациями. В 2018 году была проведена повторная экспертиза, которая была полностью в нашу пользу, тем не менее, дело не закрыто», — говорил он.

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Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м. По версии Следственного комитета, в 2012 году в ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского» (тогда Каабак занимал там должность руководителя трансплантационной программы) умер 16-летний подросток, которому по заявлению родителей была удалена пересаженная почка. По мнению Каабака, как отметила адвокат, возможности приживления еще не были исчерпаны. «Экспертизы выявили, что причину смерти определить невозможно, но также было доказано, что помощь пациенту оказали в полном объеме», — отметила Осинина (цитата по ТАСС).

В ноябре прошлого года Михаил Каабак с коллегой Надеждой Бабенко, работавшие в НМИЦ, принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, однако им отказали в трудоустройстве. «Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — говорил он РБК. Портал Business FM назвал Каабака единственным врачом в России, который «уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от 6 кг».

26 ноября с Каабаком встретилась тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова. По итогам встречи глава Минздрава поручила вернуть врача на работу. На следующий день директор медицинского учреждения Андрей Фисенко сообщил, что Каабака вновь примут на работу в центр на должность руководителя группы трансплантологов.

Авторы: Алена Прохоренко, Михаил Юшков
Теги: трансплантология, уголовное дело
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