Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака

Расследование дела о смерти 16-летнего подростка в 2012 году возобновили на прошлой неделе. Защита врача увидела в этом положительные тенденции

Михаил Каабак и Надежда Бабенко (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Следователи приняли решение возобновить уголовное дело против врача-трансплантолога Нациoнального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Михаила Каабака. Об этом РБК сообщила его адвокат Людмила Осинина.

«Да, действительно возобновили уголовное дело. Но мы видим в этом положительные тенденции. Если дело приостановлено, статус обвиняемого не снимается с человека. Он может быть прекращен, только когда дело будет прекращено. То есть если дело возобновили, следствие действительно хочет разобраться и обоснованно прийти к решению о прекращении уголовного дела», — рассказала она.

Осинина в беседе с ТАСС уточнила, что дело по ст. 293 УК (Халатность) было возобновлено 20 января. По словам адвоката, у нее на руках есть экспертиза, подтверждающая, что погибшему подростку были оказаны медицинские услуги в полном объеме. «Я подала жалобу руководителю следственного отдела СК на возбуждение этого дела. Пока она не рассмотрена», — отметила она.

В свою очередь, сам Каабак, комментируя эту информацию, в разговоре с РБК заявил: «Не знаю, этим адвокат занимается». «Я не могу вам ничего нового по этому поводу сказать», — добавил врач.