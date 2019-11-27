Михаил Каабак возглавит группу трансплантологов в Центре здоровья детей

Михаил Каабак (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, будет вновь принят на работу в НМИЦ на должность руководителя группы трансплантологов, заявил директор центра Андрей Фисенко, его комментарий РБК предоставили в пресс-службе организации.

«Мы обсудили этапы госпитализации и сроки оперативных вмешательств. От проведения трансплантаций в декабре 2019 года Каабак отказался в связи с невозможностью подготовки. Михаил Михайлович поставил нас в известность о необходимости проведения в рамках подготовки к трансплантации биопсии почки десяти детям», — добавили в пресс-службе.

В Центре здоровья детей добавили, что 11-месячный мальчик Рома, пациент Каабака, нуждающийся в срочной пересадке почки, получит необходимую медицинскую помощь. «Михаил Михайлович проинформировал, что в настоящий момент угрозы для жизни ребенка нет».

В пресс-службе Минздрава России РБК заявили, что ребенку необходимо пройти курс вакцинации. Основная задача врачей сейчас — подготовить его к операции и провести вакцинацию. «Она будет начата в РДКБ, где находится Рома, с участием Михаила Каабака, а продолжена после 2 декабря уже в НМИЦ здоровья детей. Затем будет решаться вопрос о дате операции», — заключили в пресс-службе.