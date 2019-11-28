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Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

В Волгограде умерла годовалая девочка, которую до конца этого года должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя инициативной группы родителей пациентов Каабака Марину Десятскую.

По словам Десятской, о смерти ребенка она узнала от ее отца. С февраля этого года девочка была пациенткой Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. Ее выписали из центра в октябре 2019 года, после увольнения Каабака, тогда она весила 7 кг.

Представитель инициативной группы уточнила, что с октября по декабрь этого года девочке должны были провести операцию, она числилась в списках детей, срочно нуждающихся в оперативном вмешательстве.

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Десятская пояснила, что после выписки ребенок с родителями какое-то время оставались в Москве в ожидании информации об операции, но позже уехали в Волгоград. Они должны были вернуться в Москву неделю назад, однако ждали, пока появится ясность в вопросе о том, как будет развиваться ситуация с Каабаком.

В ноябре этого года врач-трансплантолог Михаил Каабак с коллегой Надеждой Бабенко, работавшие в НМИЦ здоровья детей, принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, однако им отказали в трудоустройстве. Как сообщал «Коммерсантъ», официально отказ объяснили задачами сохранения постоянного кадрового потенциала, в связи с чем было решено отказаться от «внешних совместителей». По словам Каабака, причиной для его увольнения послужили претензии к использованию препарата алемтузумаба, ослабляющего иммунную систему, что может потребоваться при трансплантации органов. «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей пациентов писал, что в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова не принимают на операции детей, весящих меньше 9 кг. Позже в Минздраве опровергли эту информацию, сообщив, что в центре Шумакова успешно проводят трансплантации органов детям в возрасте от четырех месяцев с массой тела от 3,5 кг.

26 ноября этого года с Каабаком встретилась глава российского Минздрава Вероника Скворцова. По итогам встречи министр поручила вернуть врача-трансплантолога на работу. 27 ноября директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко сообщил, что Каабака вновь примут на работу в центр на должность руководителя группы трансплантологов.

Теги: смерть, трансплантология, медицина
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