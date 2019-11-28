Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

В Волгограде умерла годовалая девочка, которую до конца этого года должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя инициативной группы родителей пациентов Каабака Марину Десятскую.

По словам Десятской, о смерти ребенка она узнала от ее отца. С февраля этого года девочка была пациенткой Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. Ее выписали из центра в октябре 2019 года, после увольнения Каабака, тогда она весила 7 кг.

Представитель инициативной группы уточнила, что с октября по декабрь этого года девочке должны были провести операцию, она числилась в списках детей, срочно нуждающихся в оперативном вмешательстве.

Десятская пояснила, что после выписки ребенок с родителями какое-то время оставались в Москве в ожидании информации об операции, но позже уехали в Волгоград. Они должны были вернуться в Москву неделю назад, однако ждали, пока появится ясность в вопросе о том, как будет развиваться ситуация с Каабаком.