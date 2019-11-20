Уволенный детский врач-транспантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата алемтузумаб при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.

Один из экс-врачей НЦЗД Михаил Каабак подтвердил РБК факт возбуждения уголовного дела, пояснив, что оно было возбуждено в 2014 году. «Дело возбуждено по статье «Халатность» (293 УК РФ), в связи с необоснованным применением препарата алемтузумаб. В его основе лежит ошибочное заключение [главного трансплантолога Минздрава] Сергея Готье о том, что препарат не включен в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Мы опровергли эти заявления теми же международными клиническими рекомендации. В 2018 году была проведена повторная экспертиза, которая была полностью в нашу пользу, тем не менее дело не закрыто», — сообщил Каабак, добавив, что на сегодняшний день он находится в статусе обвиняемого.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой и отправил запросы в пресс-службу Министерства здравоохранения России и НМИЦ здоровья детей.

Об увольнении Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей стало известно 18 ноября. По его словам, это произошло из-за претензий в отношении методов лечения, а именно — использования алемтузумаб. «Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — говорил он РБК.

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