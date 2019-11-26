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Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Врача, занимавшегося пересадкой почек детям с маленьким весом, уволили в ноябре. По его словам, его в НМИЦ здоровья детей сократили еще весной. Вместе с Каабаком уволили трансплантолога Надежду Бабенко
Михаил Каабак (Фото: Максим Григорьев / ТАСС )

Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.

В сентябре Каабак и Бабенко принесли в НМИЦ здоровья детей свои трудовые книжки, чтобы их устроили на полную ставку, но им отказали, сославшись на то, что их работа завершена, писала газета «Коммерсантъ». Каабак говорил РБК, что с середины весны у него была четверть ставки, а 12 ноября его уволили. Причиной для этого, как пояснял детский трансплантолог, были претензии Минздрава к методам лечения, в частности из-за использования алемтузумаба при пересадке почек. Этот препарат используют для подавления иммунной системы, чтобы прижились пересаженные органы.

Общество
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Врачи центра занимались трансплантациями для детей весом от 6 кг. Как сообщала радиостанция Business FM, Каабак — единственный в России специалист, который проводил пересадку почки детям в этой весовой категории. Каабак отмечал, что в этом году в центре должны были прооперировать десять детей весом меньше 9 кг. Как писал «Коммерсантъ», ребенка с таким показателем не примут на операцию в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Минздрав позже опроверг эту информацию, отметив, что детям там пересаживают органы независимо от массы тела и возраста, начиная с четырех месяцев и 3,5 кг массы тела.

Авторы: Егор Губернаторов, Константин Нагаев
Теги: трансплантация, Вероника Скворцова
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