Врач-трансплантолог объяснил причины увольнения из центра здоровья детей

Врач Михаил Каабак, занимавшийся пересадкой почек, объяснил РБК причины своего увольнения из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

По его словам, его уволили 12 ноября. «С середины весны у меня была четверть ставки, сейчас никакой», — отметил он.

Каабак рассказал, что Минздрав предъявлял претензии в отношении методов лечения, а именно использования алемтузумаба (препарат, который ослабляет иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом. — РБК) при трансплантации почек. «Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — заявил он.

РБК направил запросы в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и в пресс-службу Минздрава России.