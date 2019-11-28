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Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки
Михаил Каабак (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Годовалая девочка, выписанная из стационара, не дождавшись операции по пересадке почки, умерла из-за отсутствия необходимого ей ежедневно гемодиализа, рассказал «Интерфаксу» трансплантолог Михаил Каабак.

«Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии», — пояснил Каабак. По словам врача, сделанное в октябре ЭКГ показывает тяжелую кардиомиопатию. Ребенку нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент, добавил Каабак.

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Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя инициативной группы родителей пациентов Каабака Марину Десятскую сообщил, что в Волгограде умерла годовалая девочка, выписанная из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей после увольнения оттуда Каабака, который должен сделать ей операцию.

«Конечно, она могла умереть во время или после операции, но это не значит, что таких детей не надо оперировать. Это тяжелые дети, им нужно давать шанс», — сказал Каабак «Интерфаксу».

В ноябре этого года врач-трансплантолог Михаил Каабак с коллегой Надеждой Бабенко, работавшие в НМИЦ здоровья детей, принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, однако им отказали в трудоустройстве. По словам Каабака, причиной для его увольнения послужили претензии к использованию препарата алемтузумаба, ослабляющего иммунную систему, что может потребоваться при трансплантации органов.

26 ноября этого года с Каабаком встретилась министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По итогам встречи министр поручила вернуть врача-трансплантолога на работу. 27 ноября директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко сообщил, что Каабака вновь примут на работу в центр на должность руководителя группы трансплантологов.


 

Теги: медицина, дети, трансплантология
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