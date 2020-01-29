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Вирус из Китая ,  
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«Уральские авиалинии» отменили популярные у китайцев рейсы в ЕС и Японию

Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также направлении Владивосток-Саппоро-Владивосток. Отмену полетов в компании объяснили требованиями властей Китая и Ростуризма
Фото: Cheng Min / Xinhua / AP

Из-за распространения коронавируса авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов, которые пользуются спросом у организованных туристических групп из Китая. Об этом сообщается в Facebook компании.

Речь идет о самолетах (туда и обратно) из Екатеринбурга в Мюнхен (рейсы U6-707/708), Париж (рейсы U6-709/710) и Рим (рейсы U6-727/728). Кроме того, ограничения затронут полеты из Владивостока в японский Саппоро и обратно (рейсы U6-747/748).

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Такое решение в «Уральских авиалиниях» объяснили требованием китайских властей и Ростуризма. На прошлой неделе ведомство посоветовало россиянам отказаться от поездок в Китай, а тем, кто уже находится там, не выходить из отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета». Туроператорам же рекомендовали приостановить продажу туров в КНР. Туристы, как добавили в ведомстве, могут потребовать расторгнуть с агентством договор или изменить его условия при ухудшении обстоятельств. В первом случае туроператор обязан вернуть деньги.

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К 29 января китайским коронавирусом, который вызывает пневмонию, заразились более 6 тыс. человек, 132 погибли в результате болезни. Изначально вирус обнаружили в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Позже случаи заболевания подтвердили в других городах КНР и азиатских странах, а также в Австралии, США, Франции, Германии, Канаде. По утверждению Роспотребнадзора, среди россиян заразившихся по-прежнему нет. Власти закрыли Ухань на карантин и начали строительство двух больниц для зараженных (первую обещали возвести в течение шести дней). В провинцию Хубэй направили более 1,2 тыс. врачей.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Китай, «Уральские авиалинии», вирус
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