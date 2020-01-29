«Уральские авиалинии» отменили популярные у китайцев рейсы в ЕС и Японию

Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также направлении Владивосток-Саппоро-Владивосток. Отмену полетов в компании объяснили требованиями властей Китая и Ростуризма

Фото: Cheng Min / Xinhua / AP

Из-за распространения коронавируса авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов, которые пользуются спросом у организованных туристических групп из Китая. Об этом сообщается в Facebook компании.

Речь идет о самолетах (туда и обратно) из Екатеринбурга в Мюнхен (рейсы U6-707/708), Париж (рейсы U6-709/710) и Рим (рейсы U6-727/728). Кроме того, ограничения затронут полеты из Владивостока в японский Саппоро и обратно (рейсы U6-747/748).

Такое решение в «Уральских авиалиниях» объяснили требованием китайских властей и Ростуризма. На прошлой неделе ведомство посоветовало россиянам отказаться от поездок в Китай, а тем, кто уже находится там, не выходить из отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета». Туроператорам же рекомендовали приостановить продажу туров в КНР. Туристы, как добавили в ведомстве, могут потребовать расторгнуть с агентством договор или изменить его условия при ухудшении обстоятельств. В первом случае туроператор обязан вернуть деньги.