Власти Китая направили более 1,2 тыс. врачей в Ухань из-за коронавируса

Власти Китая направили 1230 врачей на помощь медучреждениям города Ухань (провинция Хубэй) из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает CGTN.

По данным телеканала, всего было сформировано шесть групп из медицинских работников, три из которых уже приступили к работе в зоне поражения вирусом.

Ранее местное издание South China Morning Post сообщило, что в Ухань уже прибыли 450 военных медиков, некоторые из которых имеют опыт борьбы с лихорадкой Эбола и острым респираторным синдромом (ТОРС).

Как передает издание, общее число заразившихся коронавирусом, по последним данным, составило 1323 человека, 41 человек умер. В субботу, 25 января, стало известно, что в китайском городе Ухань умер хирург в возрасте 62 лет из-за нового типа коронавируса.