 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла Брижит Бардо

Брижит Бардо, 1965 год
Брижит Бардо, 1965 год (Фото: William Lovelace / Express / Getty Images)

Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщает AFP.

О смерти актрисы сообщил Фонд Брижит Бардо.

«Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о кончине своего основателя и президента, госпожи Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила оставить свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду», — говорится в заявлении фонда.

Место, дату и причину смерти актрисы в фонде не уточнили.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Училась в католической школе, дома с ней занимались гувернантки и няни. Одна из них была итальянкой, благодаря ей будущая актриса выучила итальянский язык. С семи лет Брижит Бардо занималась танцами.

С 13 лет проходила обучение в Высшей национальной консерватории музыки и танца, где в частности посещала уроки русского хореографа Бориса Князева. В 14 лет впервые попробовала себя в качестве манекенщицы.

Брижит Бардо перенесла операцию из-за тяжелой болезни
Политика
Бриджит Бардо

Мать организовала участие дочери в небольшом показе модной коллекции. Там девушку заметила редактор Jardin des Modes и пригласила ее сняться для приложения журнала. Вскоре поступило предложение о фотосессии и для журнала Elle. Мать Бардо поставила условие, что имя ее дочери не будет фигурировать в выпуске, поэтому под ее снимками значились только инициалы «Б.Б.».

Через год девушку снова пригласили стать лицом очередного выпуска Elle. Затем последовало предложение от режиссера Марка Аллегре пройти пробы в его фильм. Проект так и не был снят, но после успешных проб Бардо стали поступать новые предложения о ролях. Ее продвижению содействовал и будущий режиссер, по совместительству будущий муж Бардо Роже Вадим, с которым она познакомилась на пробах у Аллегре.

В 16 лет Брижит Бардо по приглашению друга ее семьи Андре Тарба стала участницей балетной труппы, выступавшей на борту круизного лайнера. Круиз длился две недели. Бардо позже вспоминала о нем как о первом большом путешествии в своей жизни, давшем ей сценический опыт и возможность на время вырваться из-под строгой опеки родителей.

В кино Бардо дебютировала в 1952 году в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за Роже Вадима. Актриса снялась в нескольких его картинах: «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958). В 1957 году пара развелась. С 1992-го Бардо состояла в браке с политиком Бернаром д'Ормалем.

За свою актерскую карьеру Бардо сыграла в десятках проектов, в том числе фильмах «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и других. С 1970-х Бардо посвятила себя защите прав животных. В 2018 году она написала письмо российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразила беспокойство из-за ситуации с бездомными животными в России.

В последние годы жизни Бардо неоднократно госпитализировали. В октябре она перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием», писала Nice-Matin, не приводя подробностей.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Брижит Бардо некролог актриса Франция
Брижит Бардо фото
Брижит Бардо
актриса, зоозащитница
28 сентября 1934 года
Материалы по теме
Актрису Брижит Бардо снова госпитализировали
Общество
Брижит Бардо перенесла операцию из-за тяжелой болезни
Политика
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ Спорт, 13:24
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:20
Она никогда и ничего не боялась: умерла актриса Брижит Бардо Life, 13:17
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях Общество, 13:14 
Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С Общество, 13:07
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ Спорт, 13:06
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России Экономика, 12:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чем прославилась Брижит Бардо 12:59
Умерла Брижит Бардо Общество, 12:45
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере Спорт, 12:33
Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК
РАДИО
 Общество, 12:30
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки Общество, 12:27
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15