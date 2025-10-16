Брижит Бардо перенесла операцию из-за тяжелой болезни
Французская актриса Брижит Бардо три недели находится в частной больнице в городе Тулон, сообщает Nice-Matin.
Она перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием», пишет издание, не приведя подробностей. По его данным, актрису должны выписать через несколько дней, но ее состояние по-прежнему вызывает беспокойство. 28 сентября Бардо исполнился 91 год.
В 2023 году Бардо понадобилась помощь медиков из-за проблем с дыханием.
Брижит Бардо дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за актера и режиссера Роже Вадима, она снялась в нескольких его фильмах — «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958). В 1957 году пара развелась. С 1992-го Бардо состоит в браке с политиком Бернаром д'Ормалем.
Всего в ее фильмографии десятки проектов, среди самых известных — «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и другие. С 1970-х Бардо посвятила себя защите прав животных.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?