Брижит Бардо перенесла операцию из-за тяжелой болезни

Брижит Бардо, которой 28 сентября исполнился 91 год, госпитализировали три недели назад. Вскоре актрису должны выписать

Бриджит Бардо (Фото: Kael Alford / Newsmakers / Getty Images)

Французская актриса Брижит Бардо три недели находится в частной больнице в городе Тулон, сообщает Nice-Matin.

Она перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием», пишет издание, не приведя подробностей. По его данным, актрису должны выписать через несколько дней, но ее состояние по-прежнему вызывает беспокойство. 28 сентября Бардо исполнился 91 год.

В 2023 году Бардо понадобилась помощь медиков из-за проблем с дыханием.

Брижит Бардо дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за актера и режиссера Роже Вадима, она снялась в нескольких его фильмах — «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958). В 1957 году пара развелась. С 1992-го Бардо состоит в браке с политиком Бернаром д'Ормалем.

Всего в ее фильмографии десятки проектов, среди самых известных — «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и другие. С 1970-х Бардо посвятила себя защите прав животных.