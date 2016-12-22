Брижит Бардо назвала обвинения актрис в домогательствах лицемерными

Французская актриса Брижит Бардо раскритиковала движение #MeToo, направленное на борьбу против сексуальных домогательств, а также заявила, что большинство обвинений актрис в домогательствах «лицемерны, смешны и неинтересны». Об этом она сказала в интервью журналу Paris Match, ее цитирует Variety.

Бардо считает, что тема домогательств отвлекает от «более важных вопросов, которые должны быть обсуждены», и добавила, что она никогда не была жертвой домогательств.

«Мне нравилось, когда мне говорили, что я красивая», — сказала актриса. Она добавила, что актрисы приходят к продюсерам, чтобы получить роль, а затем «их обсуждают, и они говорят, что до них домогались». «На самом деле это больше ранит их, нежели помогает», — сказала актриса.

Ранее актриса Катрин Денев раскритиковала кампанию #MeToo. В своем обращении с другими известными французскими женщинами она заявила, что у мужчины есть право «приставать к женщине», потому что это является неотъемлемой частью сексуальной свободы. Позднее Денев принесла извинение в адрес жертв сексуальных домогательства. Она отметила, что в заявлении, которое подписали женщины, не оправдываются насильственные сексуальные действия. Актриса подчеркнула, что она осуждает бездоказательные обвинения в социальных сетях, из-за которых люди лишались работы и подвергались травле.

Волна обвинений в адрес известных актеров, спортсменов, политиков, музыкантов и других общественных деятелей прокатилась после того, как несколько женщин обвинили в домогательстве американского продюсера Харви Вайнштейна. После этого он был лишен многих наград, его лишили членства в британских и американских киноакадемиях, а также уволили из компании The Weinstein Company, которую он создал.

Под хештегом #MeToo женщины делятся своими историями в социальных сетях, в которых они рассказывают о случаях домогательств.