Брижит Бардо (Фото: Carl Duyck / AP / ТАСС)

91-летнюю французскую актрису Брижит Бардо снова госпитализировали в больницу Сен-Жан в городе Тулон, сообщает региональная газета Var-Matin. В октябре ей провели операцию «в связи с серьезным заболеванием».

Как сообщил газете анонимный источник, Бардо доставили в больницу около десяти дней назад. Причину госпитализации собеседник не уточнил.

В октябре Var-Matin писала, что Бардо несколько недель провела в больнице, где перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием». По ее данным, состояние актрисы якобы вызывало беспокойство.

Брижит Бардо дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за актера и режиссера Роже Вадима, который снял ее в нескольких своих фильмах — «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958). В 1957 году пара развелась. С 1992-го Бардо состоит в браке с политиком Бернаром д'Ормалем. Всего Брижит Бардо снялась в 56 проектах, среди самых известных — «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и другие. С 1970-х Бардо посвятила себя защите прав животных.

В конце октября в ответ на сообщения о своем плохом самочувствии актриса опубликовала пост в своем аккаунте в X (бывший Twitter), где заявила, что с ней «все хорошо» и она «не собирается прощаться».