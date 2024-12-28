Прокуроры вынесли предостережения за поддержку многоженства

Духовное управление мусульман разрешило верующим вступать в четыре религиозных брака в случае неспособности женщины иметь детей или сексуальной несовместимости. Прокуратура обратила внимание на нарушение Конституции

Фото: Олег Елков / Shutterstock

Прокуратуры Москвы, Свердловской и Нижегородской областей вынесли предостережения в связи с поддержкой многоженства, которое не допускается по российским законам, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Предостережения, по данным источника агентства, направили главному редактору издательского дома «Медина» Дамиру Мухетдинову, главе совета улемов нижегородского Духовного управления мусульман (ДУМ) Муниру Беюсову, главе свердловского ДУМ Артуру Мухутдинову.

Генпрокуратура пришла к выводу, что эти мужчины распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность заключения совета улемов ДУМ России от 17 декабря, в котором многоженство было разрешено. Собеседник агентства пояснил, что такие утверждения оскорбительны для женщин, нарушают права детей, а также противоречат Конституции и федеральным законам.

В середине декабря ДУМ приняло фетву о разрешении иметь российским мужчинам-мусульманам иметь до четырех жен. По мнению авторов фетвы, такая ситуация возможна, если супруга не может иметь детей «по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, — скажем, сексуальной несовместимости супруги». ДУМ подчеркнуло, что жены должны быть в курсе существования остальных супруг, в противном случае женщина вправе развестись.

Регистрация брака между «лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке» запрещена (ст. 14 Семейного кодекса России).

Фетва касается именно религиозного брака, речь не идет о «вторжении в сферу светского законодательства», заявил главный муфтий, председатель управления шейх Равиль Гайнутдин. Как объяснял зампред совета улемов, московский муфтий Ильдар Аляутдинов, фетва не противоречит этой статье, поскольку она не отменяет возможность иметь фактические отношения в период нахождения в браке.

Генпрокуратура затем внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России и призвала отменить фетву. ДУМ отозвало свое заключение.

В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разрешить многоженство в северокавказских регионах — Чечне, Дагестане и Ингушетии. По его мнению, это нужно, «чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем и со здоровьем и с разладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманывать жену, детей». Год назад он снова высказался в поддержку многобрачия. «Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — заявил Кадыров.

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в 2015 году, 87% опрошенных сочли многоженство недопустимым для русских, отношение к этому для мусульманских народов более лояльное — против выступают 58%. Более категорично настроены молодые люди (65% от 18 до 24 лет), менее — 35–44-летние (51%) и обучавшиеся в вузах (57%). Треть опрошенных (30%) полагает, что это может быть разрешено.