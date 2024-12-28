 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуроры вынесли предостережения за поддержку многоженства

Духовное управление мусульман разрешило верующим вступать в четыре религиозных брака в случае неспособности женщины иметь детей или сексуальной несовместимости. Прокуратура обратила внимание на нарушение Конституции
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Прокуратуры Москвы, Свердловской и Нижегородской областей вынесли предостережения в связи с поддержкой многоженства, которое не допускается по российским законам, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Предостережения, по данным источника агентства, направили главному редактору издательского дома «Медина» Дамиру Мухетдинову, главе совета улемов нижегородского Духовного управления мусульман (ДУМ) Муниру Беюсову, главе свердловского ДУМ Артуру Мухутдинову.

Генпрокуратура пришла к выводу, что эти мужчины распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность заключения совета улемов ДУМ России от 17 декабря, в котором многоженство было разрешено. Собеседник агентства пояснил, что такие утверждения оскорбительны для женщин, нарушают права детей, а также противоречат Конституции и федеральным законам.

Глава СПЧ назвал фетву о многоженстве «дорожкой к экстремизму»
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

В середине декабря ДУМ приняло фетву о разрешении иметь российским мужчинам-мусульманам иметь до четырех жен. По мнению авторов фетвы, такая ситуация возможна, если супруга не может иметь детей «по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, — скажем, сексуальной несовместимости супруги». ДУМ подчеркнуло, что жены должны быть в курсе существования остальных супруг, в противном случае женщина вправе развестись.

Регистрация брака между «лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке» запрещена (ст. 14 Семейного кодекса России).

Фетва касается именно религиозного брака, речь не идет о «вторжении в сферу светского законодательства», заявил главный муфтий, председатель управления шейх Равиль Гайнутдин. Как объяснял зампред совета улемов, московский муфтий Ильдар Аляутдинов, фетва не противоречит этой статье, поскольку она не отменяет возможность иметь фактические отношения в период нахождения в браке.

Генпрокуратура затем внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России и призвала отменить фетву. ДУМ отозвало свое заключение.

Чеченский министр призвал не скрывать многоженства
Общество

В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разрешить многоженство в северокавказских регионах — Чечне, Дагестане и Ингушетии. По его мнению, это нужно, «чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем и со здоровьем и с разладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманывать жену, детей». Год назад он снова высказался в поддержку многобрачия. «Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — заявил Кадыров.

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в 2015 году, 87% опрошенных сочли многоженство недопустимым для русских, отношение к этому для мусульманских народов более лояльное — против выступают 58%. Более категорично настроены молодые люди (65% от 18 до 24 лет), менее — 35–44-летние (51%) и обучавшиеся в вузах (57%). Треть опрошенных (30%) полагает, что это может быть разрешено.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генеральная прокуратура Нижегородская область Свердловская область Москва многоженство Духовное управление мусульман
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Общество
В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России
Общество
В Узбекистане ввели штрафы и аресты за пропаганду многоженства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Ливан передал новым властям Сирии бежавших после свержения Асада военныхПолитика, 21:21
«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛСпорт, 21:10
Рынок недвижимости в 2024 году изнутри: итоги, тренды и взгляд в будущееПресс-центр, 20:56
В Швеции начали поиск мест на кладбищах на случай войныПолитика, 20:50
Йеменские хуситы заявили об ударе по авиабазе Неватим на юге ИзраиляПолитика, 20:34
Прокуроры вынесли предостережения за поддержку многоженстваОбщество, 20:26
Свой путь: чем удивляют современные бренды одеждыСтиль, 20:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Архангельской области в ванной нашли тела двух детейОбщество, 20:18
Тренер «Вашингтона» объявил о возвращении Овечкина после переломаСпорт, 20:08
Глава ВОЗ заявил, что чуть не погиб после удара Израиля по ЙеменуПолитика, 20:08
У одного из крупнейших водочных заводов сменился основной владелецВино, 19:47
Премьер Молдавии подтвердил, что не признает долг перед «Газпромом»Политика, 19:47
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:38
Москва и Баку договорились об урегулировании ситуации с крушением лайнераПолитика, 19:34