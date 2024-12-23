ДУМ отозвало фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры
Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство, заявил его председатель Шамиль Аляутдинов в телеграм-канале.
Он отметил, что решение принято в связи с информацией о призыве Генпрокуратуры отменить фетву и «реакцией российской общественности». «Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — заключил Аляутдинов.
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