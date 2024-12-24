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Глава СПЧ назвал фетву о многоженстве «дорожкой к экстремизму»

Глава СПЧ Фадеев назвал фетву о многоженстве «дорожкой к экстремизму»
Фадеев считает, что нужно соблюдать «либо правила светского государства, либо шариата», и призвал ввести запрет на многоженство. В ДУМ заявили, что фетва не нарушает светского законодательства, но отозвали ее после критики
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев поддержал Генпрокуратуру, которая внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) из-за разрешающей многоженство фетвы, и призвал запретить эту практику в уголовном порядке.

На встрече с журналистами Фадеев заявил, что «эта дорожка (фетва, допускающая многоженство. — РБК) очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию, это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса». Фадеев напомнил, что в Советском Союзе была предусмотрена уголовная ответственность за многоженство (ст. 235 УК РСФСР, до года лишения свободы или исправительных работ).

Согласно ст. 14 российского Семейного кодекса, зарегистрировать брак между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, нельзя.

ДУМ отозвало фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры
Политика

Глава СПЧ считает, что нужно соблюдать «либо правила светского государства, либо шариата». «Даже в Лиге арабских государств всего в нескольких странах действуют вторые законы», — сказал он и призвал обсуждать любые фетвы до их принятия, а не «бросать вызов российскому обществу». Фадеев счел неправильной позицию совета улемов ДУМ, который решил «не вступать в полемику», отметив, что религиозные проблемы касаются всего общества.

Фетва, которая позволяет мужчинам-мусульманам иметь до четырех жен при условии справедливого и равного отношения ко всем супругам, была принята 19 декабря. Глава ДУМ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что богословское заключение не нарушает светского законодательства, оно призвано защитить вдов и сирот мусульман, которые погибли, участвуя в боях на Украине.

Несколько дней спустя фетву отозвали из-за представления Генпрокуратуры и «реакции российской общественности». По словам источника «Интерфакса», решение надзорного ведомства связано с тем, что заключение не соответствует «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валерий Фадеев СПЧ Совет по правам человека многоженство Духовное управление мусульман Генпрокуратура
Материалы по теме
Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженства
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