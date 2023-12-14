Кадыров назвал количество жен, которое нужно для счастья

Кадыров о многоженстве: три жены — хорошо, а четыре — счастье

Три жены — хорошо, а четыре — счастье, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона.

Кадырова спросили, что он выберет: вторую жену или спокойную жизнь. «Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — цитирует его ответ ТАСС. Глава Чечни рассказал, что любит «эту жизнь и красивых женщин», но остается «глубоко верующим человеком».

Летом 2015 года Кадыров предложил разрешить многоженство в северокавказских регионах — Чечне, Дагестане и Ингушетии. Он назвал это противовесом изменам: «Многоженство нужно, чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем и со здоровьем и с разладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманывать жену, детей».

Позднее, в 2019 году, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что в стране «обязательно нужно узаконить многоженство». По его мнению, подобный шаг помог бы создать в России дополнительную социальную защиту для женщин и прекратить падение нравов в обществе. В ответ в Московском патриархате напомнили, что христианская цивилизация основана на идее моногамии и не приветствует предложенный муфтием формат брака.